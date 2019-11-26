СМИ рассказали о задержании майора полиции в Москве

В Москве задержали бывшего замначальника одного из отделений уголовного розыска. Майора полиции подозревают в превышении полномочий.

Операцию провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета, сообщил сайт РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие выясняет, был ли полицейский причастен к преступлениям, которые имеют отношение к сдачей недвижимости в центре столицы «на ночь».

Предполагается, что майор полиции был пособником бизнесмена Рафаэля Хамидуллина. Предпринимателя арестовали в августе 2019 года по подозрению в крупном мошенничестве.

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По версии источника, Хамидуллин и связанные с ним лица оформили на себя десятки квартир, расположенных в центре Москвы. Жилье либо превращали в сауны, либо сдавали как «квартиру на ночь». Половина владельцев использовавшейся таким образом недвижимости считаются пропавшими без вести.

Самого Дейниченко уволили из полиции в начале 2019 года. Причиной для этого стали «дискредитирующие обстоятельства».