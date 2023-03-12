Происшествия 12 марта 2023, 18:31 СМИ рассказали новые подробности о владельце подольского кафе, где произошло убийство Shot: владелец кафе в Подольске, где произошло убийство, пообещал передать записи с камер Пресс-служба Следственного комитета

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Владелец подольского кафе, где в ночь на 12 марта произошло убийство, договорился с авторами Telegram-канала Shot о передаче записей с камер видеонаблюдения. По его словам, он хотел, «чтобы все узнали правду». Однако спустя время изменил линию поведения.

Как сообщили на канале, мужчина вскоре заявил, что внутри самого кафе камеры не работали. Но он пообещал прислать кадры с наружных камер, чтобы разослать «всем СМИ». Он лишь попросил подождать. В итоге владелец кафе так и не пришел в назначенное место, а вскоре стал сбрасывать звонки и перестал отвечать на сообщения.

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«На связь он больше не выходит, хотя сообщения читает», — говорится в сообщении Telegram-канала.

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Об убийстве 23-летнего молодого человека в одном из подольских кафе стало известно утром, 12 марта. След за этим в СМИ распространилась информация о том, что 24-летнего нападающего хоккейного клуба «Сочи» Артема Иванюженкова якобы задержали по подозрению в убийстве. Однако вскоре в Следственном комитете эти слухи опровергли, а сам хоккеист записал видео из Сочи, где уже третий день находится на сборах. «360» опубликовал все имеющиеся данные о происшествии.