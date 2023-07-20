20 июля 2023, 18:11
СМИ раскрыли подробности знакомства погибшего в Москве 11-летнего подростка и его убийцы
РИА «Новости»: погибший на юге Москвы мальчик и его убийца познакомились в церкви
Погибший на юге Москвы 11-летний подросток познакомился со своим предполагаемым убийцей в церкви. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, подростки познакомились в церкви. Острых конфликтов до этого у них не было. Источник добавил, что оба мальчика росли без отцов.
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Тело 11-летнего подростка с ножевыми ранениями нашли в коллекторе парка неподалеку от Каширского шоссе. Заявление о его пропаже написала мать, которая начала поиски после того, как сын не вернулся домой 18 июля.
По камерам видеонаблюдения отследили, что в парк зашли два подростка, а вышел только один.
Ранее в СМИ уточнили, что явного мотива у предполагаемого убийцы не было. Однако в его квартире нашли одежду со следами крови погибшего.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Москва 2023
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