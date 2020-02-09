СМИ раскрыли, что происходило в момент крушения вертолета депутата-мультимиллионера

Ошибка пилота во время плохой погоды могла привести к крушению вертолета в Татарстане. Летчик решил посадить борт, когда шел сильный снег, но тот ударился о землю на большой скорости. В результате погиб депутат Айрат Хайруллин.

Как пишет Telegram-канал Baza, эксперты выяснили, что происходило во время крушения вертолета. По их словам, борт оказался в так называемом «снежном заряде». Летчик перестал ориентироваться в пространстве и решил садиться. Вместо этого он мог подняться на большую высоту и сменить курс, но не стал.

Вертолет начал резко снижаться и на большой скорости задел землю хвостом. Затем весь корпус борта рухнул на землю и прокатился еще 120 метров. Хайруллин был в тот момент на переднем кресле с левой стороны. Его наполовину выкинуло из кабины через разбившееся окно. Депутата в итоге придавило вертолетом.

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб 7 февраля при крушении частного вертолета Bell 407. Борт вылетел из Левашего в Матюшино, но в какой-то момент пропал с радаров и рухнул на лед Камы. Кроме чиновника на борту был его помощник и пилот, которым удалось выжить. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей.

Айрат Хайруллин был первым заместителем председателя комитета по аграрным вопросам. Утром 8 февраля с ним просились в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.