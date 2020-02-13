СМИ: рабочие получили ожоги 90% тела при взрыве на уральском заводе

Взрыв раздался на заводе под Екатеринбургом. Три человека получили критические ранения — у них тяжелые ожоги. Пострадавших направили в больницу.

В одном из цехов предприятия Первоуральска взорвался трансформатор, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. На самом заводе производят хром.

Медики оценивают состояние госпитализированных как критическое. Они получили ожоги до 90% тела.

В пресс-службе предприятия уточнили, что травмы рабочие получили при переключении электроснабжения с основного на резервное.

«В 08:30 <…> в цехе пароснабжения произошло замыкание в трансформаторе. В результате пострадали три человека. Они госпитализированы», — подтвердили на заводе.

Происшествие на работу предприятия не повлияло.

На прошлой неделе в Екатеринбурге загорелся склад с пластмассой. Пожарным удалось избежать взрывов на охваченной огнем территории: они успели вынести из помещения кислородные и газовые баллоны.