СМИ: пытавшегося прибить гениталии к брусчатке мужчину задержали на Красной площади

Полицейские остановили мужчину, который пытался гвоздем прибить свои гениталии к брусчатке на Красной площади в центре Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, от членовредительства правоохранители спасли 24-летнего молодого человека в минувший понедельник, 6 декабря. У него изъяли молоток и саморезы.

В отношении задержанного составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», а после передали наряду скорой психиатрической помощи.

Такой же перформанс в ноябре 2013 года совершил художник-акционист Петр Павленский. Свою акцию он назвал «Фиксация» и успел довести дело до конца.

До этого Павленский уже совершал акции с нанесением себе увечий: он заворачивался в колючую проволоку и сшивал рот. Художник уехал из России после обвинений в сексуальном насилии над актрисой Анастасией Слониной.