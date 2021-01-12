СМИ: протаранивший колонну с военными на Новорижском шоссе оказался любителем дрифта

Издание нашло странички в соцсетях водителя. По ним видно, что мужчина любит быструю езду. Судя по фото, он участвовал в ночных дрифтах по Москве.

Участник аварии до недавнего времени работал в столичной компании, которая занята перевозкой стройматериалов. У работодателей не было вопрос к сотруднику.

Как стало известно «360», водителю 26 лет. Он получил права девять лет назад. По словам его сестры, молодой человек не имеет вредных привычек. Мужчина всячески пытался заработать, чтобы помогать семье. Его задержали на месте ДТП.

В понедельник, 11 января, водитель грузовика «Тонар» на 28-м километре Новорижского шоссе не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов.

В них находились командиры и солдаты-срочники. Военные возвращались в часть. Колонна остановилась на дороге из-за поломки одного из автобусов. В этот момент в них врезался грузовик. По последним данным Минздрава Московской области, четыре человека погибли, еще 43 пострадали.