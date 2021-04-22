СМИ: пропавшую в Свердловской области девочку нашли мертвой

Поиски пропавшей 14-лентей девочки в Алапаевске Свердловской области закончились. Ее тело нашли без признаков жизни. Девочка пропала 20 апреля. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на волонтерское движение «Прорыв».

«Кристина погибла. Приносим соболезнования ее семье», — передали волонтеры на официальной странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Обстоятельства смерти уточняют следователи. После проведенной проверки станет понятно, стоит ли возбуждать уголовное дело. Детали смерти ребенка пока не известны. По предварительной информации, девочка утонула. СК по региону пока не официально не прокомментировал произошедшее.