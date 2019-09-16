СМИ: прокурор Лесосибирска и его семья погибли при пожаре в Красноярске

После пожара с восемью погибшими в Красноярске возбудили уголовное дело Подробнее

В региональном управлении СК эту информацию «360» не подтвердили.

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Красноярске в ночь с 15 на 16 сентября. Как сообщили «360» в пресс-службе СУ СК по Красноярскому краю, около 02:00 по местному времени 16 сентября (примерно 22:00 15 сентября по московскому времени) произошло возгорание в одной из квартир дома № 23 по улице Гусарова.

Источник фото: Следственный комитет

«В квартире проживала семья с двумя детьми. К ним на выходные приехали родственники также с двумя малышами. Соседи вызвали пожарных, которые проникли в квартиру и обнаружили тела восьми человек. Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Рассматривается также версия о неосторожном обращении с огнем», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент на месте ЧП работают следователи и представители других ведомств, которые устанавливают точную причину пожара и обстоятельства произошедшего.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».