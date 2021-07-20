СМИ: произошел взрыв на рынке в Багдаде

На одном из рынков Багдада прогремел взрыв, в результата которого погибли не менее 20 человек. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным информагентства, взрыв произошел на северо-востоке, в районе Мадинат-эс-Садр. По предварительной информации, свыше 40 человек получили ранения, около 20 погибли.

Местные СМИ написали, что к произошедшему может быть причастен смертник. Власти назвали случившееся «террористическим взрывом с применением самодельного взрывного устройства».