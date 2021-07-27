СМИ: пробка из трамваев образовалась в Екатеринбурге после ДТП

Авария с трамваем произошла в Екатеринбурге. В результате движение трамваев остановили, образовалась огромная пробка. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Источник фото: Ura.ru

Уточняется, что столкнулись две машин и трамвай. Никто не пострадал. Остальные трамваи не могут проехать, пока аварию оформляют. Всего стоит около 10 трамваев, пассажиров в них нет.

Пресс-служба ГИБДД по городу комментариев пока не дала. Пообщаться с приемной городского «Трамвайно-троллейбусного управления» также пока не удалось.