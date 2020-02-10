СМИ: приемная мать избила ребенка за неаккуратную букву в прописях
Мальчика доставили в больницу еще 24 января, но известно об этом случае стало только сейчас. Как сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у семилетнего мальчика были множественные ушибы и кровоподтеки в области лица, шеи, плеча и спины.
«Было установлено, что травмы ему нанесла 59-летняя Светлана П., являющаяся законным опекуном ребенка. Как мальчик рассказал следователям, приемная мама избила его кожаным ремнем за то, что у него плохо получалось прописывать в строчку букву „ж“ в прописях к азбуке», — цитирует издание свой источник.
Ребенок также рассказал полицейским, что приемная мама и раньше его избивала.
Опекунов привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Судьбой мальчика занимаются социальные службы и органы опеки.