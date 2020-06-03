СМИ: причиной пожара в Боткинской больнице могло стать курение

«Один из пациентов, в нарушение всех норм закурил в кровати и уснул. Произошло воспламенение постельных принадлежностей. Сам предполагаемый виновник отравился продуктами горения», — сказал собеседник агентства.

Возгорание случилось рано утром на втором этаже четырехэтажного корпуса Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Петербурге — прямо в постели одного из пациентов. В клинике уточнили, что в этом отделении не было больных с коронавирусом.

Погиб 39-летний больной — он задохнулся угарным газом. По информации издания Rеgnum, погибший был бездомным, он поступил в больницу с инфекционным гепатитом.

Площадь пожара — пять метров, успела загореться мебель и кровать погибшего. Сотрудники больницы успели потушить его своими силами, а прибывшие экстренные службы только пролили территорию.

СКР проводит проверку. Во всех обстоятельствах еще будут разбираться следователи.