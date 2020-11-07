СМИ: при крушении самолета в Подмосковье погибли ведущий Александр Колтовой и его жена

Во время крушения легкомоторного самолета в Подмосковье погибли ведущий Александр Колтовой и его жена. Воздушное судно разбилось под Люберцами.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Он уточнил, что ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой — один из двух погибших. Он всерьез увлекался пилотированием — это видно из фотографий в его Instagram. По данным ТАСС, второй погибшей была женщина — супруга Котлового.

Легкомоторный самолет потерпел крушение под Томилино Люберецкого городского округа. Во время крушения воздушного судна погибли два человека. В распоряжении «360» оказалось видео, которое очевидцы засняли в первые минуты после происшествия. На кадрах видно, что на землю сел целый самолет, который вскоре загорелся.

По данным МЧС, случившееся мог спровоцировать неисправный двигатель. Когда к месту крушения прибыли спасатели, самолет уже горел. Они достали из него тела двоих погибших.

На месте аварии работают 40 человек и 13 единиц техники. Они ликвидируют последствия случившегося.