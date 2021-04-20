СМИ: преподавателя ВШЭ поместили в СИЗО по делу о педофилии

В Москве по делу о педофилии задержали преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексея Ракова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

В управлении СК РФ по Москве ранее сообщили агентству о поимке предполагаемого извращенца, но не уточнили его имя. Согласно версии следствия, в 2013 году подозреваемый в переписке с малолетними посылал им свои неприличные фото, а по видеосвязи совершал в их отношении развратные действия.

О случившемся стало известно только спустя восемь лет, поскольку дети боялись рассказать об этом родителям. В СК сообщали, что обвиняется мужчина 1982 года рождения, что совпадает с данными Ракова на сайте ВШЭ, отметило агентство.

По данным портала судов общей юрисдикции, некий Раков А. А., инициалы которого совпадают с именем и отчеством преподавателя, 16 апреля был помещен в СИЗО.

В самой Высшей школе экономики сообщили, что не получали запросы от правоохранителей, поскольку дело не связано с работой Ракова в ВШЭ. При этом в вузе заявили, что готовы сотрудничать со следствием.

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