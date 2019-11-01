СМИ: пожар случился на руднике в Магаданской области

По предварительным данным, на глубине около 400 метров загорелась доставочно-погрузочная машина. Точные причины возгорания пока выясняются. На месте работают пожарные.

Из рудника вывели 15 горняков, никто не пострадал. Временно шахта не работает. Она вернется в обычный режим после проветривания и вывода аварийной техники.

Месторождением «Ольча» в Среднеканском районе на Колыме владеет Омолонская золоторудная компания, которая входит в состав Polymetal. Специалисты разрабатывают золотоносные месторождения. Официального комментария от организации пока нет.