  • СМИ: пожар случился на руднике в Магаданской области

    01 ноября 2019, 19:00

    Алена Макаренко

    Пожар начался на золотодобывающей шахте «Ольча» в Магаданской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

    По предварительным данным, на глубине около 400 метров загорелась доставочно-погрузочная машина. Точные причины возгорания пока выясняются. На месте работают пожарные.

    Из рудника вывели 15 горняков, никто не пострадал. Временно шахта не работает. Она вернется в обычный режим после проветривания и вывода аварийной техники.

    Месторождением «Ольча» в Среднеканском районе на Колыме владеет Омолонская золоторудная компания, которая входит в состав Polymetal. Специалисты разрабатывают золотоносные месторождения. Официального комментария от организации пока нет.