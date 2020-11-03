СМИ: пожар произошел в доме, откуда похитили монеты времен Николая II

Уточняется, что на одной из улиц загорелось здание. Очевидцы сообщили об этом спасателям. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. Выгорела только одна комната. Спустя время хозяин заметил пропажу ценных вещей. Мужчина решил посмотреть кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, что его дом поджег неизвестный после кражи.

«В полицию поступило сообщение о том, что в частный дом проник неизвестный и украл барсетку. В сумке находились деньги, золотые украшения и три серебряные монеты времен Николая II», — пояснили стражи порядка.

Потерпевший оценил пропажу в 200 тысяч рублей. В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленника. Отмечается, что он был в светлых шортах и черной кепке. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.