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    03 ноября 2020, 15:36

    СМИ: пожар произошел в доме, откуда похитили монеты времен Николая II

    Полина Петрова

    Пожар произошел в частном доме, из которого похитили царские монеты времен Николая II. Происшествие случилось в Новороссийске, информирует сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    СМИ: пожар произошел в доме, откуда похитили монеты времен Николая II

    Уточняется, что на одной из улиц загорелось здание. Очевидцы сообщили об этом спасателям. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. Выгорела только одна комната. Спустя время хозяин заметил пропажу ценных вещей. Мужчина решил посмотреть кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, что его дом поджег неизвестный после кражи.

    «В полицию поступило сообщение о том, что в частный дом проник неизвестный и украл барсетку. В сумке находились деньги, золотые украшения и три серебряные монеты времен Николая II», — пояснили стражи порядка.

    Потерпевший оценил пропажу в 200 тысяч рублей. В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленника. Отмечается, что он был в светлых шортах и черной кепке. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.