СМИ: после прорыва красноярской дамбы пропало золото

Эколог объяснил, почему в реке Сейба подскочил уровень цинка и меди. Это опасно? Подробнее

Сколько именно золота пропало, не уточняется. В репортаже говорится, что сейф находился в охраняемой нежилой постройке — золотоприемной кассе. Охранников, находившихся в постройке в момент ЧП, разыскивают спасатели.

В субботу 19 октября на прииске в районе села Щетинкино Красноярского края прорвало пять дамб, установленных золотодобытчиками на реке Сейба. По данным местных властей, все сооружения возвели незаконно.

Волна, достигавшая четырех метров, накрыла рабочий поселок вахтовиков. Погибли 15 человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Пострадали 27 рабочих.

Артель, которая вела добычу, принадлежит холдингу «Сибзолото». 21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура.