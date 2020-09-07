07 сентября 2020, 12:44
СМИ: посетителей торгового центра в Сургуте эвакуировали из-за угрозы взрыва
Посетителей большого торгового центра в Сургуте эвакуировали из-за угрозы взрыва. Неизвестные требовали деньги у руководства ТЦ за сохранность объекта, пишет сайт Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Для того, чтобы она не взорвалась лжетеррористы требовали 100 тысяч рублей. На место происшествия была вызвана полиция. Однако никаких взрывных устройств обнаружено не было», — уточнил инсайдер.
Он отметил, что по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье УК РФ о сообщении о заведомо ложном акте терроризма. Его будут расследовать сотрудники ФСБ.
Представители пресс-службы УСФБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. В торговом центре отказались давать комментарий по поводу произошедшего.