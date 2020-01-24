СМИ: полуголый россиянин попытался прорваться в детский сад

Буйный полуголый мужчина в шортах пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге. Он попытался попасть к детям.

Как сообщила газета Znak, охрана учреждения успела вовремя среагировать — после нажатия тревожной кнопки в детский сад приехала полиция и скорая.

Мужчину отправили в больницу. Полицейские устанавливают личность мужчины, а также пытаются разобраться, зачем ему понадобилось ломиться в детский сад. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что 31 октября вооруженный ножом мужчина во время тихого часа зашел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и убил спящего шестилетнего мальчика. Преступник вел себя неадекватно и заявил, что убить ребенка ему велели голоса в голове, упоминал сатану и жертвоприношение. Следователи также заявили о признаках белой горячки у задержанного,