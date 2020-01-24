24 января 2020, 19:33
СМИ: полуголый россиянин попытался прорваться в детский сад
Буйный полуголый мужчина в шортах пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге. Он попытался попасть к детям.
Как сообщила газета Znak, охрана учреждения успела вовремя среагировать — после нажатия тревожной кнопки в детский сад приехала полиция и скорая.
Мужчину отправили в больницу. Полицейские устанавливают личность мужчины, а также пытаются разобраться, зачем ему понадобилось ломиться в детский сад. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Ранее сообщалось, что 31 октября вооруженный ножом мужчина во время тихого часа зашел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и убил спящего шестилетнего мальчика. Преступник вел себя неадекватно и заявил, что убить ребенка ему велели голоса в голове, упоминал сатану и жертвоприношение. Следователи также заявили о признаках белой горячки у задержанного,