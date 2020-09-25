СМИ: полиция задержала второго подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo

Второго подозреваемого в нападении на прохожих в Париже задержали. Отдел прокуратуры по вопросам терроризма начал расследование произошедшего.

По данным издания France Info, задержан уже второй предполагаемый злоумышленник. Его нашли районе метро Ришар-Ленуар. Первого подозреваемого поймали возле площади Бастилии.

Однако официальных комментариев от полицейских об аресте пока нет. Местные власти сообщили изданию, что с целью безопасности временно закрыты двери школ, детских садов, институтов и домов престарелых.

Также известно, что к расследованию нападения с ножом у бывшего здания Charlie Hebdo подключился отдел прокуратуры по вопросам терроризма, передает AFP.

В пятницу неизвестные с холодным оружием напали на прохожих около бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа. По предварительным данным, пострадали как минимум четверо человек, из которых двое находятся в очень тяжелом состоянии.