СМИ: полицейский застрелил вооруженного ножом мужчину в Канаде

Уточняется, что в полицейский участок поступил звонок с сообщением о мужчине со странным поведением, который имеет при себе нож. На место прибыл патруль и злоумышленник двинулся в сторону автомобиля. По словам стражей порядка, он не выпускал из рук холодное оружие, пишет сайт «Русская планета».

Сотрудник полиции выстрелил в мужчину, в результате чего он скончался. В настоящий момент по факту стрельбы ведется расследование.