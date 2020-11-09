СМИ показали ориентировку на открывшего стрельбу под Воронежем срочника

В Сети появилась ориентировка на солдата, который, по предварительным данным, застрелил нескольких человек на воронежском аэродроме Балтимор. Молодому человеку 20 лет.

Прокуратура подтвердила РИА «Новости» факт происшествия на военном аэродроме в Воронеже, однако никаких деталей нет. В Министерстве обороны сообщили о гибели трех человек.

Ранее СМИ сообщили о нападении срочника на своих сослуживцев. Одного из них он зарубил топором, а двух других застрелил. Правоохранительные органы сейчас ищут подозреваемого в этом преступлении.

Более подробной информации о ЧП пока нет.