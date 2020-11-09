09 ноября 2020, 09:57
СМИ показали ориентировку на открывшего стрельбу под Воронежем срочника
В Сети появилась ориентировка на солдата, который, по предварительным данным, застрелил нескольких человек на воронежском аэродроме Балтимор. Молодому человеку 20 лет.
Прокуратура подтвердила РИА «Новости» факт происшествия на военном аэродроме в Воронеже, однако никаких деталей нет. В Министерстве обороны сообщили о гибели трех человек.
Ранее СМИ сообщили о нападении срочника на своих сослуживцев. Одного из них он зарубил топором, а двух других застрелил. Правоохранительные органы сейчас ищут подозреваемого в этом преступлении.
Более подробной информации о ЧП пока нет.