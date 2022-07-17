СМИ показали место крушения украинского Ан-12 в Греции

Самолет Ан-12 («Антонов»), принадлежащий украинской авиакомпании, разбился на севере Греции. Кадры с места крушения опубликовали в соцсетях.

Авторы видео показали место ЧП с высоты птичьего полета. Судя по кадрам, самолет не уцелел. Кроме того, из-под обломков идет серый дым.

Также на видео заметен путь торможения: самолет повредил несколько метров посадок перед полной остановкой.

На борту самолета находилось восемь человек. Их судьба пока неизвестна. На место крушения уже прибыли специалисты. Они изучают место крушения.

Грузовой самолет выполнял рейс из Сербии в Иорданию. Незадолго до крушения транспорта пилот сообщил наземным службам об отказе двигателя и попросил разрешение на посадку в аэропорту Кавалы.

Позднее стало известно, что самолет упал на кукурузном поле возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу.