СМИ: погиб сын-подросток актрисы Юлии Дробот

Сын Дробот погиб в ночь на 21 мая. За два дня до смерти молодой человек вместе со своим братом приехал в гости к бабушке. Пенсионерка живет в спальном районе на востоке Москвы.

Перед гибелью юноша находился в нестабильном психическом состоянии, рассказал его двоюродный брат. Он успокоился только ближе к вечеру. Перед сном юноша сказал брату, что пойдет покурить на балкон. Однако обратно он уже не вернулся.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Подросток учился в девятом классе, занимался фехтованием. По сведениям журналистов, в будущем он планировал начать театральную карьеру, как и его родители. В марте юноша заступился за девушку на улице и получил травму головы. После чего он перенес тяжелую операцию, написал «Царьград».

По данным СМИ, мама погибшего несовершеннолетнего — актриса и преподаватель в театральном институте, отец — Роман Дробот, режиссер в театре имени Станиславского.