05 ноября 2020, 14:32
СМИ: подросток случайно застрелил друга на охоте в Тюменской области
13-летний мальчик случайно застрелил своего друга на охоте в деревне Вармахли тобольского Заболотья. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.
По его данным, это случилось из-за неосторожного обращения с оружием. При этом там находились четыре человека, все несовершеннолетние. Взрослых с ними не было.
В пресс-службе регионального СК уточнили, что направили в деревню следственную группу, которая проведет проверку.