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    05 ноября 2020, 14:32

    СМИ: подросток случайно застрелил друга на охоте в Тюменской области

    Дарья Морозова

    13-летний мальчик случайно застрелил своего друга на охоте в деревне Вармахли тобольского Заболотья. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

    По его данным, это случилось из-за неосторожного обращения с оружием. При этом там находились четыре человека, все несовершеннолетние. Взрослых с ними не было.

    В пресс-службе регионального СК уточнили, что направили в деревню следственную группу, которая проведет проверку.