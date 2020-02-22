СМИ: подросток погиб во время массовой драки в центре Челябинска

Потасовка случилась напротив противотуберкулезного диспансера на улице Воровского. Пострадали двое несовершеннолетних участников. Один из них получил удар ножом, медикам не удалось его спасти. Второй находится в местной больнице. Молодому человеку сделали операцию и сейчас он без сознания.

Друзья погибшего подростка рассказали, что конфликт произошел из-за девушки из их компании, которую ребята начали защищать — к ней приставали пьяные мужчины. По словам молодых людей, противники были не совсем в адекватном состоянии и один из них ударил 17-летнего юношу ножом.

Сейчас подозреваемый задержан, вскоре его будут судить.

Ранее стало известно, что челябинец, работавший в приюте для животных, преследовал коллегу из-за того, что испытывал к ней безответные чувства, а потом убил ее молодого человека.