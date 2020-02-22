    22 февраля 2020, 13:52

    СМИ: подросток погиб во время массовой драки в центре Челябинска

    Дарья Морозова

    Массовая драка произошла в центре Челябинска в ночь на 22 февраля. В результате произошедшего был убит один из несовершеннолетних участников. Об этом сообщил портал 74.RU.

    Потасовка случилась напротив противотуберкулезного диспансера на улице Воровского. Пострадали двое несовершеннолетних участников. Один из них получил удар ножом, медикам не удалось его спасти. Второй находится в местной больнице. Молодому человеку сделали операцию и сейчас он без сознания.

    Друзья погибшего подростка рассказали, что конфликт произошел из-за девушки из их компании, которую ребята начали защищать — к ней приставали пьяные мужчины. По словам молодых людей, противники были не совсем в адекватном состоянии и один из них ударил 17-летнего юношу ножом.

    Сейчас подозреваемый задержан, вскоре его будут судить.

    Ранее стало известно, что челябинец, работавший в приюте для животных, преследовал коллегу из-за того, что испытывал к ней безответные чувства, а потом убил ее молодого человека.