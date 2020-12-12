СМИ: подозреваемого в жестоком убийстве в Армавире объявили в федеральный розыск

Стражи порядка и дальше ищут мужчину на суше и в воде.

Злоумышленник зарезал ножом возлюбленную, а после убил и ее брата. Преступление произошло на почве ревности. О случившемся мужчина сам рассказал в соцсетях. По данным СМИ, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребенок останется дома один. Позже он скрылся на машине, а затем оставил авто на берегу моря в поселке Джубга Туапсинского района.

Акшин Г. сделал селфи и снял видео на фоне тела бывшей возлюбленной. Позже он угрожал покончить жизнь самоубийством. Правоохранители также не могут найти и мать Акшина.

Соседи слышали шум в квартире во время убийства девушки. Однако они не сообщили об этом в полицию, потому что пара часто громко ссорилась.

Акшин и его возлюбленная Виктория часто меняли съемные квартиры. Они познакомились в соцсетях. В 2019 году мужчина сделал предложение. Свадьбу планировали на сентябрь 2020-го.