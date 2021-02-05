СМИ: подозреваемого в убийстве фельдшера задержали в Петербурге

По данным «Газеты.ru», инцидент произошел летом в 2020 году. По версии следствия, фельдшер свернул пациенту шею. Мужчина скончался на месте во время выезда скорой помощи. Экспертиза показала, что причиной смерти стали телесные повреждения. На подозреваемого возбуждено уголовное дело.