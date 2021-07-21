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    21 июля 2021, 23:11

    СМИ: подавший сигнал тревоги самолет успешно сел в Перми

    Александра Прохорова, Анатолий Минкин

    Летящий по маршруту «Москва — Пермь» пассажирский самолет Airbus A-320 совершил штатную посадку в аэропорту назначения. При подлете борт на высоте более двух километров подал сигнал тревоги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

    СМИ: подавший сигнал тревоги самолет успешно сел в Перми

    Собеседник агентства заявил, что сейчас устанавливаются причины, почему экипаж нажал тревожную кнопку. По словам источника, самолет на несколько минут отстал от запланированного графика.

    «Самолет сел благополучно», — сказали «360» в аэропорту «Большое Савино».

    По данным онлайн-табло, все летевшие из Москвы рейсы прибыли по расписанию.