СМИ: подавший сигнал тревоги самолет успешно сел в Перми

Летящий по маршруту «Москва — Пермь» пассажирский самолет Airbus A-320 совершил штатную посадку в аэропорту назначения. При подлете борт на высоте более двух километров подал сигнал тревоги. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Собеседник агентства заявил, что сейчас устанавливаются причины, почему экипаж нажал тревожную кнопку. По словам источника, самолет на несколько минут отстал от запланированного графика.



«Самолет сел благополучно», — сказали «360» в аэропорту «Большое Савино».



По данным онлайн-табло, все летевшие из Москвы рейсы прибыли по расписанию.