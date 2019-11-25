  • Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

    25 ноября 2019, 13:09

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Трое взрослых и 29 школьников отравились газом в одной из школ Нижегородской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
    Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

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    «В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей», — сказал собеседник агентства.

    По его словам, 10 школьников находятся в состоянии средней степени тяжести. Согласно предварительным данным, дети отравились из-за выброса с газораспределительной станции, которая находится рядом со школой. Занятия отменили, а всех учеников и педагогов из-за ЧП отправили домой.

    Глава администрации Вадского района Иван Ураев сообщил агентству «Интерфакс», что здоровью пострадавших от выброса газа детей ничего не угрожает. Всех их уже осмотрели медики и начали отпускать домой.

    Директор школы проводит сейчас оперативное совещание по поводу чрезвычайного происшествия. Более подробной информации об инциденте пока нет.