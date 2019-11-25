Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

Выброс газа случился в китайской шахте. Горняки заблокированы Подробнее

«В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступили 32 человека, в том числе 29 детей», — сказал собеседник агентства.

По его словам, 10 школьников находятся в состоянии средней степени тяжести. Согласно предварительным данным, дети отравились из-за выброса с газораспределительной станции, которая находится рядом со школой. Занятия отменили, а всех учеников и педагогов из-за ЧП отправили домой.

Глава администрации Вадского района Иван Ураев сообщил агентству «Интерфакс», что здоровью пострадавших от выброса газа детей ничего не угрожает. Всех их уже осмотрели медики и начали отпускать домой.

Директор школы проводит сейчас оперативное совещание по поводу чрезвычайного происшествия. Более подробной информации об инциденте пока нет.