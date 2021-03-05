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    05 марта 2021, 20:39

    СМИ: почти 20 цистерн с нефтью сошли с рельсов в Хабаровском крае

    Александра Ломейко

    В Хабаровском крае с рельсов сошли перевозившие нефть цистерны. Из-за случившегося задержали три пассажирских поезда.

    Цистерны сошли с рельсов на железнодорожном перегоне Сараево-Дальневосточное, сообщил «Интерфакс». Источник заверил, что их 17. В экстренных службах РИА «Новости» назвали несколько другую цифру: 18. Известно, что 10 вагонов опрокинулось.

    Ситуация привела к задержке трех пассажирских поездов сообщением Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, Владивосток — Совгавань и Совгавань — Владивосток.

    Информация о пострадавших не приводится.

    В конце февраля в Амурской области сошли с рельсов 10 грузовых вагонов с углем. ЧП произошло на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги. Тогда задержали четыре пассажирских поезда дальнего следования.