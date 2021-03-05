СМИ: почти 20 цистерн с нефтью сошли с рельсов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с рельсов сошли перевозившие нефть цистерны. Из-за случившегося задержали три пассажирских поезда.

Цистерны сошли с рельсов на железнодорожном перегоне Сараево-Дальневосточное, сообщил «Интерфакс». Источник заверил, что их 17. В экстренных службах РИА «Новости» назвали несколько другую цифру: 18. Известно, что 10 вагонов опрокинулось.

Ситуация привела к задержке трех пассажирских поездов сообщением Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск, Владивосток — Совгавань и Совгавань — Владивосток.

Информация о пострадавших не приводится.

В конце февраля в Амурской области сошли с рельсов 10 грузовых вагонов с углем. ЧП произошло на перегоне Большая Омутная — Сгибеево Забайкальской железной дороги. Тогда задержали четыре пассажирских поезда дальнего следования.