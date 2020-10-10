СМИ: площадь пожаров из-за ЧП в Рязанской области составила 650 га

«Общая площадь пожаров вблизи населенных пунктов в Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября, составила 650 гектаров», — заявил он.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался 7 октября, сообщило ИА Nation News. В его ликвидации участвовали несколько десятков человек. Кроме того, на помощь спасателям были направлены танки.

9 октября, ближе к вечеру, стало известно, что пожар потушен. Об этом сообщила НСН. По ее данным Министерство обороны России заявило, что после этого начнется восстановление казарменно-жилищного фонда, который пострадал во время происшествия.

В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов пришлось эвакуировать около двух с половиной тысяч местных жителей, так как там загорелись жилые дома. 16 человек пострадали в процессе пожара.