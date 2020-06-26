СМИ: пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе на севере Москвы

Теплые летние вечера и отмена самоизоляции привели к тому, что москвичи проводят время во дворе. Пятничные посиделки, бывает, заканчиваются распитием спиртного и выяснением отношений.

Как сообщил РЕН, такой конфликт произошел в пятницу, 26 июня, на улице Левобережной на севере Москвы.

Один из участников ссоры открыл стрельбу по своим обидчикам. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД уточнил, что жители дома на улице Левобережной сообщили о конфликте между гражданами и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двоих мужчин и увезли в отдел. Сейчас проводится проверка.