СМИ: пьяный чиновник насмерть сбил пешехода в Пермском крае

По его данным, водитель «не справился с управлением, вылетел на обочину, где шли пешеходы», «одна девушка отскочила в сторону, а вторая не успела и, в результате аварии, скончалась».

«Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточняет источник.