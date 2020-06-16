16 июня 2020, 17:34
СМИ: пьяный чиновник насмерть сбил пешехода в Пермском крае
Чиновник из Самары насмерть сбил девушку. Уточняется, что он был пьян. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в городской ГИБДД.
По его данным, водитель «не справился с управлением, вылетел на обочину, где шли пешеходы», «одна девушка отскочила в сторону, а вторая не успела и, в результате аварии, скончалась».
«Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточняет источник.