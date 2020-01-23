    23 января 2020, 07:31

    СМИ: пьяного мальчика госпитализировали в Саратове

    Андрей Иванов

    10-летнего мальчика в состоянии сильного алкогольного опьянения нашли на улице Саратова прохожие. Ребенка уже отвезли в больницу. Об этом сообщил телеканал Рен ТВ.
    СМИ: пьяного мальчика госпитализировали в Саратове

    По данным портала «ЧП Саратов», ребенка обнаружили на железнодорожных рельсах на 2-й Садовой улице Саратова возле набережной. Прохожие подняли мальчика, посадили его в машину, чтобы он не замерз, и позвонили в Центр медицины катастроф.

    Медики осмотрели ребенка и решили забрать его в больницу. По предварительным данным, мальчик 2009 года рождения был сильно пьян.

    Более подробной информации о происшествии пока нет.