СМИ: пьяного мальчика госпитализировали в Саратове

По данным портала «ЧП Саратов», ребенка обнаружили на железнодорожных рельсах на 2-й Садовой улице Саратова возле набережной. Прохожие подняли мальчика, посадили его в машину, чтобы он не замерз, и позвонили в Центр медицины катастроф.

Медики осмотрели ребенка и решили забрать его в больницу. По предварительным данным, мальчик 2009 года рождения был сильно пьян.

Более подробной информации о происшествии пока нет.