07 октября 2020, 13:35
СМИ: пенсионерка из Петербурга ударила полицейского в пах
Пенсионерка из Санкт-Петербурга ударила полицейского в пах в вестибюле станции метро «Площадь Ленина». В настоящий момент эта информация проверяется, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
По предварительным данным, инцидент произошел около полудня в пятницу, 2 октября. 66-летняя женщина по неизвестной причине нецензурно высказалась в адрес сотрудника полиции, а потом ударила его ногой в пах. Помимо прочего, она сорвала с лица правоохранителя очки и разбила их о землю. Пострадавший получил ушиб паховой области и гениталий. Врачи оказали помощь мужчине.
Уточняется, что с места происшествия изъяли очки. Их упаковали в прозрачный файл и скрепили подписями понятых.