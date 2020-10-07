СМИ: пенсионерка из Петербурга ударила полицейского в пах

По предварительным данным, инцидент произошел около полудня в пятницу, 2 октября. 66-летняя женщина по неизвестной причине нецензурно высказалась в адрес сотрудника полиции, а потом ударила его ногой в пах. Помимо прочего, она сорвала с лица правоохранителя очки и разбила их о землю. Пострадавший получил ушиб паховой области и гениталий. Врачи оказали помощь мужчине.

Уточняется, что с места происшествия изъяли очки. Их упаковали в прозрачный файл и скрепили подписями понятых.