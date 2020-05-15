15 мая 2020, 12:43
СМИ: пассажир избил сотрудника петербургского метро за просьбу надеть маску
В Санкт-Петербурге пассажир избил сотрудника метро из-за просьбы надеть медицинскую маску. Инцидент произошел на станции «Нарвская». Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, контролер на платформе заметил мужчину без маски, сделал замечание о нарушении правил карантина и попросил надеть средство индивидуальной защиты. В ответ на это неизвестный подошел к сотруднику метро и ударил его по лицу.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Он находится в удовлетворительном состоянии, написал сайт NEWS.ru.
По факту произошедшего завели уголовное дело.