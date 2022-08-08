СМИ озвучили версии отравления москвича, попавшего в больницу после арбуза

Медики рассматривают несколько версий отравления москвича, поступившего в больницу после употребления арбуза, сообщили источники телеканала РЕН ТВ. По данным издания, мужчина мог отравиться алкоголем или наркотическими веществами.

Собеседник телеканала добавил, что специалисты также рассматривают версию о том, что мужчина действительно мог отравиться арбузом.

На госпитализацию москвича отреагировали в столичной прокуратуре. «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что после съеденного арбуза двум мужчинам понадобилась помощь врачей. Одного пострадавшего отправили в реанимацию.

В прошлом году в Москве погибла женщина и ее внучка. Это случилось после употребления арбуза, купленного в одном из столичных магазинов.