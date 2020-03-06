СМИ: отец больного ребенка напал на фельдшера скорой из-за защитного костюма

В Москве приезд медиков к больному ребенку закончился дракой. На бригаду скорой напал отец малыша: ему не понравилось, что врачи надели защитные костюмы.

Медицинская помощь понадобилась ребенку с пневмонией, сообщил сайт РЕН ТВ. Скорую вызывали в один из домов на юго-востоке столицы, поскольку у маленького пациента третий день не спадала температура.

Бригада зашла в квартиру в специальных белых костюмах. Из-за ситуации с коронавирусом пользоваться ими обязали всех сотрудников скорой, уточнил Telegram-канал Mash.

Отец малыша, скорее всего, испугался вида врачей. «Мы что, вшивые и заразные?» — закричал мужчина. После этого он оттолкнул одного из медиков и избил фельдшера. Тот упал, ударился головой и потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали. Он получил перелом носа, черепно-мозговую травму и ссадины на лице.

Полиция, добавил портал Znak.com, проводит проверку случившегося. Пока официального подтверждения произошедшему нет.

В Москве сейчас действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Горожанам посоветовали вызывать врача на дом при первых признаках ОРВИ, а работодателям — мерить температуру всех сотрудников. Тех, у кого она повышенная, отправят домой.