СМИ: орнитолог Пулково застрелил собаку в аэропорту

Все произошло в субботу, 25 января, около 14:20. Сам Андрей находился на перехватывающей парковке аэропорта. А территория, где застрелили собаку ограждена забором. На место выехал служебный автомобиль. Там открылось окно и неизвестный выстрелил по находящейся на территории собаке. «Она и упала, долго визжала», — рассказал Андрей. При этом он отметил, что в зону вероятного поражения попадала и парковка.

По данным издания, собаку застрелил штатный орнитолог аэропорта. Для этого он использовал специальное оружие, похожее на ракетницу. По какой причине он решил избавиться от животного пока неизвестно. По предварительным данным, собака могла выбежать на взлетно-посадочную полосу.

В данный момент стрелок-орнитолог находится в отделе полиции Пулково. Ему грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Кроме того, ему предстоит пройти медицинское освидетельствование на вменяемость.