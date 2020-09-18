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    18 сентября 2020, 12:43

    СМИ: оренбургский ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

    Артур Блянихов

    В Оренбурге из торгового центра «Гулливер» вывели всех людей после сообщения о том, что в здании заложено взрывное устройство, передает «ФедералПресс».

    По данным информагентства, к торговому центру приехали стражи правопорядка, работники скорой и сотрудники МЧС. Проводится проверка с целью выяснить, действительно ли здание ТЦ заминировано. Очевидцы в соцсетях пожаловались, что не могут попасть в «Гулливер», поскольку комплекс оцепили и никого туда не пускают.

    Новости SMI.FM