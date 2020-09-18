СМИ: оренбургский ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании

По данным информагентства, к торговому центру приехали стражи правопорядка, работники скорой и сотрудники МЧС. Проводится проверка с целью выяснить, действительно ли здание ТЦ заминировано. Очевидцы в соцсетях пожаловались, что не могут попасть в «Гулливер», поскольку комплекс оцепили и никого туда не пускают.