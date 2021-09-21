СМИ опубликовали запись лекции профессора из Перми, который продолжил занятие вопреки стрельбе

Профессор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников в момент стрельбы проводил лекцию для студентов. Аудиозапись с занятия, на котором учащиеся обращаются к преподавателю с просьбой забаррикадировать двери, опубликовал Telegram-канал Baza.

В сообщении слышно, как какая-то девушка заходит на лекцию и говорит, что внизу происходит ЧП, кто-то пришел с оружием в здание. На ее взгляд, надо закрываться. Кто-то из студентов советует вызвать МЧС. Преподаватель Сыромятников в ответ начал рассказывать об академике Лихачеве, однако его перебил шум учащихся. Они наперебой начали просить о закрытии дверей и выключении света.

«Так, все, работаем, работаем! Пишем дальше. Всех террористов проверяют. Вы панику поднимаете. Слышали распоряжение декана? Вы меньше сплетни читайте всякие. Продолжаем занятие», — сказал преподаватель.

В пресс-службе ПГНИУ пояснили, что профессор Сыромятников поступил правильно. Его поступок связан с его решением «продолжить рутинное действие», чтобы не поддаваться панике.