СМИ опубликовали первые видеокадры с места нападения на грозненских полицейских

Стрелявшего по полицейским ликвидировали в Чечне Подробнее

Уточняется, что стрельба началась в Ленинском районе на Петропавловском шоссе. Правоохранители остановили иномарку Ford. Ее водитель выстрелил в стражей порядка из пистолета. Им пришлось открыть ответный огонь. Нападавший получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Выяснилось, что погибшим оказался 18-летний уроженец республики Усман Азиев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.