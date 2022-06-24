СМИ опубликовали кадры с места ДТП в центре Москвы

Видео с места аварии на Зубовском бульваре в Москве появилось в Сети. На нем видно, что пострадала стена одного из зданий. Сгоревший Mersedes уже убрали с улицы.

Ранее стало известно, что утром 24 июня автомобиль марки Mersedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре, врезался в здание и сгорел. Все произошло в районе дома 22/39.

Дептранс Москвы уточнил, что в центре российской столицы столкнулись две машины, одна из них врезалась в здание и загорелась. По предварительной информации, два человека погибли, еще шестеро госпитализированы.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, после будет принято процессуальное решение.