24 июня 2022, 09:59
СМИ опубликовали кадры с места ДТП в центре Москвы
РИА «Новости» опубликовало кадры с места ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы
Видео с места аварии на Зубовском бульваре в Москве появилось в Сети. На нем видно, что пострадала стена одного из зданий. Сгоревший Mersedes уже убрали с улицы.
Ранее стало известно, что утром 24 июня автомобиль марки Mersedes вылетел на тротуар на Зубовском бульваре, врезался в здание и сгорел. Все произошло в районе дома 22/39.
Дептранс Москвы уточнил, что в центре российской столицы столкнулись две машины, одна из них врезалась в здание и загорелась. По предварительной информации, два человека погибли, еще шестеро госпитализированы.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, после будет принято процессуальное решение.