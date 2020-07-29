СМИ опубликовали документ, объясняющий сход с рельсов поездов в Купчине

Согласно документу, один из машинистов проехал на запрещающий сигнал светофора. Второй водитель применил экстренное торможение.

В результате один из поездов сошел с рельсов полностью, а второй частично. Первому машинисту потребовалась госпитализация. Из-за аварии повредились 50 метров пути по второму километру и многие составные части путей.

По данным издания Рitеr.ТV, возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается.