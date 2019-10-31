СМИ: охранявший детсад в Нарьян-Маре ЧОП проверят следователи

Частное охранное предприятие, сотрудники которого охраняли детсад в Нарьян-Маре, проверят следователи. 31 октября в этот садик ворвался мужчина и убил спящего шестилетнего мальчика.

«Он (ЧОП — прим. ред.) будет проверен правоохранительными органами, после чего будет принято решение по лишении лицензии», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в региональном управлении СК сообщили, что 31 октября мужчина напал на шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара. Ребенок умер на месте происшествия.

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара Подробнее

Известно, что подозреваемого в убийстве зовут Денис Поздеев. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве ребенка. Сейчас его допрашивают. В доме у Поздеева нашли информацию с составом групп и распорядком дня детского сада.

По данным губернатора Ненецкого округа Александр Цыбульского, задержанный находился на учете наркодиспансера, как хронический алкоголик. Глава региона также сообщил, что сотрудник ЧОП дистанционно открыл дверь постороннему человеку.

По факту произошедшего следователи завели уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего», а также по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в сотрудников ЧОП и работников детского сада.