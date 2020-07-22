СМИ: один из подозреваемых в нападении на экс-директора «Ростсельмаша» попытался сбежать

По данным издания, задержанный выпрыгнул из авто и неудачно упал. Его отвезли в Псковскую областную больницу. Медики диагностировали ему сотрясение мозга.

Всех участников преступной группы арестовали до сентября. Отмечается, что они могут быть причастны к убийству 100-летнего ветерана в Башкирии. Сотрудники СК проверяют эту версию.