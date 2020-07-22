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    22 июля 2020, 13:17

    СМИ: один из подозреваемых в нападении на экс-директора «Ростсельмаша» попытался сбежать

    Артур Блянихов

    Правоохранители поймали трех мужчин по подозрению в нападении на бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Один из них попытался сбежать при транспортировке, передает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным издания, задержанный выпрыгнул из авто и неудачно упал. Его отвезли в Псковскую областную больницу. Медики диагностировали ему сотрясение мозга.

    Всех участников преступной группы арестовали до сентября. Отмечается, что они могут быть причастны к убийству 100-летнего ветерана в Башкирии. Сотрудники СК проверяют эту версию.

    Новости SMI.FM