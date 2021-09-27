СМИ: один человек погиб при пожаре в больнице в Воронежской области

Пожар произошел в реанимационном отделении больницы в Лисках в Воронежской области. В результате ЧП один человек погиб.Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В 02:34 понедельника поступила информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы на улице Сеченова», — рассказал собеседник агентства. По его данным, один человек погиб, из больницы эвакуировали 31 человек. Пожары ликвидировали в 02:58, площадь горения составила 15 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.