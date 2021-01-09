СМИ: нелегальный дом престарелых находился в сгоревшем здании под Тюменью

Частный жилой дом загорелся в поселке Боровский под Тюменью. Там находился нелегальный пансионат для престарелых. В результате пожара погибли семь человек.

Во время пожара в нелегальном пансионате семь человек задохнулись из-за гари, пишет Life со ссылкой на источник. Среди погибших были лежачие пенсионеры. Эвакуировать из здания до приезда пожарных удалось трех человек. По словам собеседника сайта, горели сам дом и две бани.

Ранее СК сообщил, что частный дом загорелся 9 января на улице Трактовой в поселке Боровский Тюменского района. На месте пожара спасатели нашли тела семи человек. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области отметили, что возгорание удалось локализовать спустя час после получения сообщения о пожаре.

Всего тушением пожара занимались 55 человек и 21 единица техники. Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Все причины и обстоятельства пожара пока продолжают выяснять.